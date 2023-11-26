В США оценили влияние поставок танков ВСУ на ситуацию на фронте

BI: танки Запада Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для Украины

Поставки зарубежной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогли республике улучшить ситуацию на фронте, пишет американское издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«Эти танки — предоставленные Германией Leopard, отправленные Великобританией Challenger и американские Abrams — до сих пор не стали волшебным оружием», — пишут авторы материала, подчеркивая, что Украине необходимо определиться с грамотным использованием ограниченного боевого арсенала в условиях зимы и наступления российских войск.

Отмечается, что танки были переданы ВСУ для проведения контрнаступления, однако военные столкнулись с трудностями в их эксплуатации из-за мощной российской обороны, включающей прикрытые артиллерией минные поля, которые вынуждали украинских солдат передвигаться пешком.

Кроме того, в ходе конфликта не было достаточного количества танковых боев, которые позволили бы Украине в полной мере использовать боевую технику.

Ранее аналитики издания предположили, что Украина решила не отправлять в бой переданные ей американские танки Abrams и вряд ли сделает это до следующей весны. По мнению экспертов, техника не будет использоваться, так как не приспособлена для ведения боев в условиях украинской зимы.