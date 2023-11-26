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12:32, 26 ноября 2023Мир

В США оценили влияние поставок танков ВСУ на ситуацию на фронте

BI: танки Запада Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для Украины
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Поставки зарубежной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогли республике улучшить ситуацию на фронте, пишет американское издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«Эти танки — предоставленные Германией Leopard, отправленные Великобританией Challenger и американские Abrams — до сих пор не стали волшебным оружием», — пишут авторы материала, подчеркивая, что Украине необходимо определиться с грамотным использованием ограниченного боевого арсенала в условиях зимы и наступления российских войск.

Отмечается, что танки были переданы ВСУ для проведения контрнаступления, однако военные столкнулись с трудностями в их эксплуатации из-за мощной российской обороны, включающей прикрытые артиллерией минные поля, которые вынуждали украинских солдат передвигаться пешком.

Кроме того, в ходе конфликта не было достаточного количества танковых боев, которые позволили бы Украине в полной мере использовать боевую технику.

Ранее аналитики издания предположили, что Украина решила не отправлять в бой переданные ей американские танки Abrams и вряд ли сделает это до следующей весны. По мнению экспертов, техника не будет использоваться, так как не приспособлена для ведения боев в условиях украинской зимы.

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