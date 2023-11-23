Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:03, 23 ноября 2023Бывший СССР

Украина решила не использовать американские танки Abrams до весны

Business Insider: Украина не отправит в бой американские танки Abrams до весны

Фото: Matthias Merz / dpa / Globallookpress.com

Украина решила не отправлять в бой переданные ей американские танки Abrams и вряд ли сделает это до следующей весны. Соответствующее предположение сделали аналитики издания Business Insider (BI).

По мнению экспертов, американские танки не будут использоваться, так как они не приспособлены для ведения боев в условиях украинской зимы. Техника может испытывать серьезные проблемы из-за грязи, дождя, снега и морозов, распространенных в этой местности.

BI со ссылкой на отставного полковника морской пехоты США Марка Канчиана сообщает, что, вероятнее всего, Abrams были отправлены украинским командованием в резерв. Он также заметил, что с наибольшей вероятностью после получения первой партии танков в сентябре этого года Украина перемешала их с боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley, передача которых началась раньше.

Полковник в отставке утверждает, что отправка небольших групп бронемашин будет неэффективной и сложной с точки зрения логистики.

BI также отмечает, что задержка в передаче Украине танков позволила Российской армии подготовиться и возвести километровые линии из траншей, бетонных «зубов дракона» и минных полей. По мнению аналитиков, укрепления не позволят бронетехнике проявить себя на поле боя.

Протяженность российских оборонительных линий сейчас составляет порядка тысячи километров, на которые приходится 31 танк Abrams. По мнению Канчиана, этого недостаточно, чтобы они могли сыграть решающую роль.

«Всего три танка на 100 километров — это смешно», — заявил отставной морпех.

Тот факт, что переданные Украине танки Abrams не смогли переломить ситуацию на поле боя, признал и президент Украины Владимир Зеленский. В середине ноября он заявил, что стране не хватает переданной бронетехники, и выразил надежду, что в будущем ее поставки увеличатся.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Участвовавшего в незаконном нацбатальоне украинца осудили в российском регионе

      Москвичей предупредили об аномально низком давлении

      Израиль и ХАМАС определили точное время гуманитарного перемирия

      В Германии правительство призвали уйти в отставку

      Стилистки назвали самые необходимые вещи на зиму

      Медведев поручил наладить массовое производство беспилотников для СВО

      Прокурор запросил наказание для самого титулованного футболиста мира

      Обстрелявшие жилой массив в ДНР бойцы «Азова» пойдут под суд

      Пьяная сотрудница авиакомпании потерла ягодицы пассажирки и пошла под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости