Украина решила не использовать американские танки Abrams до весны

Business Insider: Украина не отправит в бой американские танки Abrams до весны

Украина решила не отправлять в бой переданные ей американские танки Abrams и вряд ли сделает это до следующей весны. Соответствующее предположение сделали аналитики издания Business Insider (BI).

По мнению экспертов, американские танки не будут использоваться, так как они не приспособлены для ведения боев в условиях украинской зимы. Техника может испытывать серьезные проблемы из-за грязи, дождя, снега и морозов, распространенных в этой местности.

BI со ссылкой на отставного полковника морской пехоты США Марка Канчиана сообщает, что, вероятнее всего, Abrams были отправлены украинским командованием в резерв. Он также заметил, что с наибольшей вероятностью после получения первой партии танков в сентябре этого года Украина перемешала их с боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley, передача которых началась раньше.

Полковник в отставке утверждает, что отправка небольших групп бронемашин будет неэффективной и сложной с точки зрения логистики.

BI также отмечает, что задержка в передаче Украине танков позволила Российской армии подготовиться и возвести километровые линии из траншей, бетонных «зубов дракона» и минных полей. По мнению аналитиков, укрепления не позволят бронетехнике проявить себя на поле боя.

Протяженность российских оборонительных линий сейчас составляет порядка тысячи километров, на которые приходится 31 танк Abrams. По мнению Канчиана, этого недостаточно, чтобы они могли сыграть решающую роль.

«Всего три танка на 100 километров — это смешно», — заявил отставной морпех.

Тот факт, что переданные Украине танки Abrams не смогли переломить ситуацию на поле боя, признал и президент Украины Владимир Зеленский. В середине ноября он заявил, что стране не хватает переданной бронетехники, и выразил надежду, что в будущем ее поставки увеличатся.