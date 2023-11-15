Зеленский критически высказался о влиянии танков Abrams на ситуацию на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданные США танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя. Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Зеленский пожаловался, что у Украины слишком мало таких танков. Он выразил надежду, что в будущем подобных машин будет поставляться все же больше
Первая партия M1 Abrams прибыла на Украину осенью, была доставлена 31 машина. В России также говорят, что американские танки не окажут существенного влияния на ситуации на фронте. Подобную точку зрения высказал и обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Как писало американское издание Business Insider, пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams, кроме того, угрозу машины из США представляют дроны и противотанковые комплексы.