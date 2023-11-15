Зеленский критически высказался о влиянии танков Abrams на ситуацию на поле боя

Зеленский: американские танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданные США танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя. Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Зеленский пожаловался, что у Украины слишком мало таких танков. Он выразил надежду, что в будущем подобных машин будет поставляться все же больше

Первая партия M1 Abrams прибыла на Украину осенью, была доставлена 31 машина. В России также говорят, что американские танки не окажут существенного влияния на ситуации на фронте. Подобную точку зрения высказал и обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Как писало американское издание Business Insider, пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams, кроме того, угрозу машины из США представляют дроны и противотанковые комплексы.