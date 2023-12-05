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00:35, 5 декабря 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в контролируемом киевскими властями городе Херсоне. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — пишет украинское издание. На данный момент подробности происшествия не приводятся.

В ночь на 2 декабря, в городе также произошли взрывы. 1 декабря в прибрежных районах города снова были зафиксированы громкие разрывы. При этом тогда в регионе не была объявлена тревога.

3 декабря, по данным Министерства цифровой информации Украины, по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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