В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в контролируемом киевскими властями городе Херсоне. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — пишет украинское издание. На данный момент подробности происшествия не приводятся.

В ночь на 2 декабря, в городе также произошли взрывы. 1 декабря в прибрежных районах города снова были зафиксированы громкие разрывы. При этом тогда в регионе не была объявлена тревога.

3 декабря, по данным Министерства цифровой информации Украины, по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.