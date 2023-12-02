В Херсоне произошли взрывы

В контролируемом властями Украине городе Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в контролируемом киевскими властями городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

1 декабря в прибрежных районах города также звучали взрывы. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Ранее стало известно о повреждении сразу нескольких заводов и предприятий в Херсоне.

30 ноября произошли взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Кроме того, СМИ сообщали о взрывах в Николаеве. В Николаевской и Днепропетровской областях действовала воздушная тревога.