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01:31, 2 декабря 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В контролируемом властями Украине городе Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в контролируемом киевскими властями городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

1 декабря в прибрежных районах города также звучали взрывы. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Ранее стало известно о повреждении сразу нескольких заводов и предприятий в Херсоне.

30 ноября произошли взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Кроме того, СМИ сообщали о взрывах в Николаеве. В Николаевской и Днепропетровской областях действовала воздушная тревога.

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      Марина Совина
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