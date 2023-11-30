Стало известно о взрывах в Николаеве и Кривом Роге
В Николаеве и Кривом Роге произошли взрывы
Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Кроме того, по информации СМИ, взрывы произошли в Николаеве. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Днепропетровской областях действовала воздушная тревога во время появления сообщений о детонациях.
Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, руководитель ОВА не уточнил.