Стало известно о взрывах в Николаеве и Кривом Роге

В Николаеве и Кривом Роге произошли взрывы

Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кроме того, по информации СМИ, взрывы произошли в Николаеве. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Днепропетровской областях действовала воздушная тревога во время появления сообщений о детонациях.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, руководитель ОВА не уточнил.