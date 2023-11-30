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09:51, 30 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне

Глава ОВА Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне
СюжетВзрывы в Херсоне:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В подконтрольном Украине Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, руководитель ОВА не уточнил.

28 ноября Прокудин заявлял, что в Херсоне было повреждено здание одного из заводов. О взрывах в городе также сообщалось 29 ноября.

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      Алевтина Запольская
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