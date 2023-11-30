Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне
Глава ОВА Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры в ХерсонеСюжетВзрывы в Херсоне:
В подконтрольном Украине Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, руководитель ОВА не уточнил.
28 ноября Прокудин заявлял, что в Херсоне было повреждено здание одного из заводов. О взрывах в городе также сообщалось 29 ноября.