Стало известно о повреждении завода в Херсоне

Глава Херсонской ОВА: в подконтрольном Киеву Херсоне поврежден завод

В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден завод. Об этом рассказал глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает РИА Новости.

«В городе повреждено здание одного из заводов», — сказал Прокудин.

Ранее стало известно, что из-за снежной бури более 2000 населенных пунктов оказались обесточены в Полтавской, Одесской, Николаевской, Киевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области.

24 ноября представитель украинской администрации Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне произошли взрывы. Он призвал местных жителей оставаться в наиболее безопасных местах.