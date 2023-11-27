На Украине оказались обесточены более двух тысяч населенных пунктов

«Укрэнерго»: на Украине из-за бурана обесточены более 2 тыс. населенных пунктов

На Украине из-за снежной бури оказались обесточены более 2000 населенных пунктов. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Уточняется, что из-за бурана электричество пропало в 2046 населенных пунктах в 15 областях республики. До наступления непогоды осенью без света на Украине оставались 200-300 городов и сел. По данным «Укрэнерго», наиболее сложная ситуация сложилась в Полтавской, Одесской, Николаевской, Киевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в Одесской области для уборки снега задействовали бронетранспортеры. Из-за расчистки дорожного полотна власти также перекрыли движение по трассе М-15 Одесса — Рени.