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13:07, 27 ноября 2023Бывший СССР

На Украине оказались обесточены более двух тысяч населенных пунктов

«Укрэнерго»: на Украине из-за бурана обесточены более 2 тыс. населенных пунктов

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На Украине из-за снежной бури оказались обесточены более 2000 населенных пунктов. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Уточняется, что из-за бурана электричество пропало в 2046 населенных пунктах в 15 областях республики. До наступления непогоды осенью без света на Украине оставались 200-300 городов и сел. По данным «Укрэнерго», наиболее сложная ситуация сложилась в Полтавской, Одесской, Николаевской, Киевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в Одесской области для уборки снега задействовали бронетранспортеры. Из-за расчистки дорожного полотна власти также перекрыли движение по трассе М-15 Одесса — Рени.

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      Алевтина Запольская
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