На Украине начали убирать снег с помощью БТР

Глава Одесской ОВА Кипер: для уборки снега в регионе начали задействовать БТР

В Одесской области Украины для уборки снега начали задействовать бронетранспортеры (БТР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Все службы продолжают работать в усиленном режиме. На некоторых заметенных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы», — написал глава ОВА.

По его словам, из-за сильного снегопада несколько населенных пунктов региона остались без электричества. Кроме того, перекрыто движение по трассе М-15 Одесса — Рени из-за расчистки дорожного полотна.

Ранее сообщалось о мощном урагане, который обрушился на Крым и Краснодарский край. Стихия оставила без света более 40 тысяч человек.