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21:00, 24 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

Глава украинской администрации Херсона Мрочко заявил о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Херсоне произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной украинской военной администрации Роман Мрочко.

Он заявил о звуках взрывов в городе, призвав местных жителей оставаться в наиболее безопасных местах.

Ранее сообщалось о взрыве в украинском городе Николаев. Кроме того, в Николаевской области и на подконтрольной Украине части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

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      Алевтина Запольская
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