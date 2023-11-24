Стало известно о взрывах в Херсоне

Глава украинской администрации Херсона Мрочко заявил о взрывах в городе

В Херсоне произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной украинской военной администрации Роман Мрочко.

Он заявил о звуках взрывов в городе, призвав местных жителей оставаться в наиболее безопасных местах.

Ранее сообщалось о взрыве в украинском городе Николаев. Кроме того, в Николаевской области и на подконтрольной Украине части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.