Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в городе», — говорится в публикации. Количество взрывов или их точное место издание не приводит.

28 ноября в городе также произошли взрывы. Глава местной украинской военной администрации Роман Мрочко называл их мощными. Он также призывал жителей отправляться в безопасные места. В тот же день сообщалось о сильном взрыве в подконтрольном украинским властям Запорожье. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги. До этого стало известно, что в Херсоне оказался поврежден завод.