Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 29 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в городе», — говорится в публикации. Количество взрывов или их точное место издание не приводит.

28 ноября в городе также произошли взрывы. Глава местной украинской военной администрации Роман Мрочко называл их мощными. Он также призывал жителей отправляться в безопасные места. В тот же день сообщалось о сильном взрыве в подконтрольном украинским властям Запорожье. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги. До этого стало известно, что в Херсоне оказался поврежден завод.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продвинулись на донецком направлении. Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка в ДНР

      В отелях Сочи раскупили практически все номера на Новый год

      Выступающий против абортов губернатор заявил о равенстве прав мужчин и женщин

      Фадеев назвал заявления Наргиз экстремистскими

      Врачи обнаружили палочки для еды в черепе 35-летнего мужчины

      Кредитную карту Apple Card закроют

      Уличенный в госизмене россиянин позвонил в МИД Украины перед переходом границы

      Ивлееву обругали в сети за непристойный наряд в церкви

      Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в России

      Под кроватью россиянина нашли противотанковое оружие времен Вьетнамской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости