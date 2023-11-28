Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о мощных взрывах в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава местной украинской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

«В Херсоне раздаются мощные взрывы!» — написал он, призвав жителей отправляться в безопасные места.

Ранее 28 ноября сообщалось о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

До этого стало известно, что в Херсоне оказался поврежден завод.

26 ноября в городе также прогремела серия взрывов. Как уточнял Мрочко, попадания были зафиксированы в Корабельном и Днепровском районах. В результате атак были повреждены дома и транспорт.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Многодетность, борьба за господство и дряхлеющая диктатура. О чем говорил Путин на народном соборе?

      На Украине сообщили о мощных взрывах в Херсоне

      Солистка группы Cream Soda снялась в наряде с вырезами на ягодицах

      ВМФ России заинтересовался погружным «Стражем»

      Российский чиновник получил от главы частного детсада два миллиона рублей

      Отдыхавший с семьей в Таиланде пожилой турист случайно упал с катера и не выжил

      Фанаты затравили украинского футболиста за связь с русской моделью

      Штрафовать за непродажу валютной выручки оказалось невозможно

      Эрдоган заявил генсеку ООН о необходимости судить Израиль за преступления в Газе

      Минобороны России заявило о гибели 15 человек из-за отравленных ВСУ продуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости