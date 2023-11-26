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16:44, 26 ноября 2023Бывший СССР

В Херсоне вновь прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Херсоне снова слышны взрывы», — говорится в публикации.

В свою очередь, глава местной украинской военной администрации Роман Мрочко в Telegram отметил, что попадания зафиксированы в Корабельном и Днепровском районах. В результате атак были повреждены дома и транспорт. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее серия взрывов прозвучала в Киеве. До этого в украинской столице из-за обнаружения дронов в воздушном пространстве была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщили, что в Киеве начались перебои с электричеством.

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      Карина Черных
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