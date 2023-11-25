В Киеве прогремела серия взрывов. После удара беспилотников в украинской столице начались перебои с электричеством

В Киеве прогремели взрывы, начались перебои со светом

В Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

В украинской столице была объявлена воздушная тревога, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Репортеры утверждают, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к Киеву с разных направлений. Также сообщалось об угрозе ракетного удара по Киеву.

Позднее украинские СМИ сообщили, что в Киеве начались перебои с электричеством. Предположительно, была повреждена линия электропередач, на которую упали обломки беспилотников.

Ранее, исходя из сложившейся обстановки с ударами по объектам инфраструктуры, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что предстоящая зима станет для страны самой трудной в истории на фоне перебоев с электроэнергией. Он рассказал, что в преддверии холодов закупился свечами, а его отец приобрел грузовик дров.

Украина столкнулась с нехваткой средств ПВО

В октябре президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Киеву не хватает оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО). При этом он подчеркнул, что украинским войскам крайне важно не утратить активность на поле боя зимой, которая, по его мнению, станет «вызовом для военных и населения».

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На нехватку на Украине средств ПВО также указала Международная организация по миграции ООН. Эксперты выяснили, что с начала российской спецоперации около 600 тысяч украинцев переехали в Киев и его окрестности из-за лучшей защищенности города. При этом глава администрации Киева Сергей Попко заявил изданию Politico, что власти продолжают ожидать больше систем противовоздушной обороны не только для столицы, но и для «каждого украинского города».

На Украине признали эффективными удары российских беспилотников

Удары российских беспилотников и ракет по Киеву приводят к уничтожению украинских военных целей. Это происходит, несмотря на работу украинской ПВО, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Все, что им надо поразить, они поражают. Все равно (российские ракеты и БПЛА) долетают до целей своих. Они знают, сколько надо запустить, чтобы уничтожить тот или иной объект», — объяснил эксперт. Соскин также добавил, что в Киеве указывают на ликвидацию какого-то количества российских дронов, летевших к военной инфраструктуре. Однако на самом деле это отвлекающие украинскую ПВО мишени. «Их (российская) система все время это высчитывает, поэтому они запускают столько, чтобы достичь нужного результата», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что Киев попросил у некоторых западных партнеров передать ему системы ПВО на время зимы. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат также раскрыл, что Украина надеется получить в ближайшее время еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Patriot много не бывает Юрий Игнат спикер Воздушных сил ВСУ

Он уточнил, что сейчас у Киева есть два дивизиона Patriot, которые стоят на боевом дежурстве.