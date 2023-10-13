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20:10, 13 октября 2023Бывший СССР

Украина попросила у партнеров системы ПВО в аренду на зиму

Зеленский: Украина попросила партнеров передать ей средства ПВО на время зимы

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина попросила некоторые страны-партнеры передать ей системы противовоздушной обороны (ПВО) на время зимы. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил на брифинге после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе, передает ТАСС.

«Есть системы, которые придут и будут у нас, а есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период», — сказал он.

По его словам, руководство Украины активно работает над увеличением количества систем ПВО, в том числе для защиты энергетической инфраструктуры и зернового коридора. «У нас есть мощный план того, что нам нужно. И он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть — у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы», — добавил украинский лидер.

Ранее премьер Нидерландов анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, куда войдут снаряды для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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    Алевтина Запольская
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