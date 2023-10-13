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19:33, 13 октября 2023Бывший СССР

Нидерланды анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Премьер Нидерландов Рютте пообещал предоставить Украине ракеты для ЗРК Patriot
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Nina Liashonok / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, куда войдут ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Соответствующую запись он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Он также заявил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Кроме того, Рютте пообещал помочь Киеву с приобретением патрульных катеров для защиты судов, которые следуют из Одессы с зерном.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что на Украине продают оружие за рубеж. Он добавил, что «черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие».

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    Александр Слабиев
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