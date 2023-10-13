Нидерланды анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Премьер Нидерландов Рютте пообещал предоставить Украине ракеты для ЗРК Patriot

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, куда войдут ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Соответствующую запись он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Он также заявил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Кроме того, Рютте пообещал помочь Киеву с приобретением патрульных катеров для защиты судов, которые следуют из Одессы с зерном.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что на Украине продают оружие за рубеж. Он добавил, что «черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие».