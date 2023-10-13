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17:55, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин рассказал о продажах оружия Украиной

Путин: на Украине продают все, что угодно, в том числе и оружие
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На Украине продают все, что угодно, в том числе и оружие, которое реализуется через страны Африки и Ближнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Продают все, что угодно, все, что можно продать», — заявил он.

Российский лидер допустил, что Украина может продавать оружие даже России, если у нее появится такая возможность. «А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока — это само собой разумеется, точно продают», — отметил он.

Путин добавил, что «черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие».

Ранее Путин допустил, что Украина поставляла оружие Палестине. Тем не менее, он сомневается в этом.

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    Александр Слабиев
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