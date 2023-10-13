Путин рассказал о продажах оружия Украиной

Путин: на Украине продают все, что угодно, в том числе и оружие

На Украине продают все, что угодно, в том числе и оружие, которое реализуется через страны Африки и Ближнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Продают все, что угодно, все, что можно продать», — заявил он.

Российский лидер допустил, что Украина может продавать оружие даже России, если у нее появится такая возможность. «А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока — это само собой разумеется, точно продают», — отметил он.

Путин добавил, что «черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие».

Ранее Путин допустил, что Украина поставляла оружие Палестине. Тем не менее, он сомневается в этом.