600 тысяч украинцев переехали в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах

Politico: около 600 тысяч украинцев переехали в Киев из-за отсутствия ПВО

С начала российской спецоперации около 600 тысяч украинцев переехали в Киев и его окрестности из-за лучшей защищенности города системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает издание Politico.

Данные в 600 тысяч человек приводит Международная организация по миграции ООН по состоянию на сентябрь текущего года. В других крупных городах страны, по ее информации, также наблюдается приток людей: около полумиллиона переехали в Днепропетровскую и Харьковскую области.

Это объясняется тем, что в других городах нет такой защиты, как в украинской столице. При этом глава администрации Киева Сергей Попко заявил изданию, что власти продолжают ожидать больше систем противовоздушной обороны не только для столицы, но и для «каждого украинского города».

Риэлтор Александр Житюк сообщил Politico, что массовые переезды привели к скачку цен на недвижимость в Киеве. Цены на аренду почти вернулись к уровню до начала конфликта после падения в 2022 году. «Сегодня люди считают, что в Киеве спокойнее», — добавил он.

Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине до завершения конфликта. Он отметил, что запуску аэропорта будет способствовать укрепление противовоздушной обороны (ПВО).