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00:05, 16 ноября 2023Бывший СССР

Киев допустил возможное открытие гражданского аэропорта на Украине

Глава офиса Ермак заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине до завершения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что данный вопрос обсуждается Киевом с союзниками. Ермак также пояснил, что запуску аэропорта будет способствовать укрепление противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил открытие аэропорта Львова после получения Киевом истребителей F-16. «Кстати, будь у нас F-16, и они патрулировали украинское небо, то по крайней мере аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться», — заявил глава украинского МИД.

Воздушное пространство Украины, которое было закрыто для гражданской авиации с начала Россией специальной военной операции в феврале 2022 года.

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