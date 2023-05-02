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14:55, 2 мая 2023Бывший СССР

МИД Украины заявил о возможном открытии аэропорта во Львове при наличии F-16

Глава МИД Украины Кулеба: аэропорт Львова могут открыть после передачи истребителей F-16

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Власти Украины могут открыть аэропорт Львова после получения Киевом истребителей F-16. Об этом заявил глава министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, его слова передает «РБК-Украина».

«Кстати, будь у нас F-16, и они патрулировали украинское небо, то по крайней мере аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться», — сказал Кулеба.

Он сравнил отсутствие поставок истребителей с задержкой в передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его мнению, более скорая передача установок позволила бы украинским властям сократить ущерб от боевых действий.

Кулеба также отметил, что сроки предоставления Киеву F-16 будут зависеть от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении. При этом он подчеркнул, что если бы у Украины уже сейчас были эти истребители, то контрнаступление «было бы намного более быстрым».

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Алевтина Запольская
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