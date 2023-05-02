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13:57, 2 мая 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о сроках предоставления Киеву самолетов F-16

Кулеба: решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет зависеть от успехов ВСУ

Фото: Ann Wang / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сроки предоставления Киеву самолетов F-16 будут зависеть от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении. Об этом он рассказал в эфире украинской телепрограммы «Завтрак с "1+1"», передает РИА Новости.

«Мы получим самолеты F-16. Вопрос времени. Это наша работа и работа команды президента, чтобы мы сделали это как можно быстрее», — отметил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что если бы у Киева уже сейчас были самолеты F-16, то контрнаступление «было бы намного более быстрым».

Ранее издание Politico сообщило, что в контактной группе по обороне Украины возникли споры из-за планов по передаче истребителей F-16. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Киева сейчас нет в них необходимости.

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Алевтина Запольская
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