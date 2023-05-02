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08:28, 2 мая 2023Мир

В контактной группе по обороне Украины возникли разногласия

Politico: в контактной группе по обороне Украины возникли споры из-за передачи Киеву F-16

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В контактной группе по обороне Украины возникли разногласия из-за планов по передаче истребителей F-16 Киеву, пишет Politico.

Уточняется, что главы оборонных ведомств из более 40 стран не смогли договориться на встрече на авиабазе Рамштайн об отправке военных самолетов украинской стороне. При этом известно, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии необходимости в истребителях F-16 для текущих боев на Украине.

«Западные истребители будут частью западной военной интеграции вооруженных сил Украины, будь то сейчас или, возможно, позже», — сказал постоянный секретарь Минобороны Финляндии Эса Пулккинен.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что контактная группа продолжает обсуждение предоставления Украине и других типов самолетов.

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Анастасия Заикина
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