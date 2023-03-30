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13:22, 30 марта 2023Бывший СССР

Главком ВСУ призвал партнеров Украины отправить истребители F-16

Главком ВСУ Залужный призвал партнеров Украины поставить истребители F-16

Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился к партнерам Киева и призвал поставить истребители F-16. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале главкома.

«Украина нуждается в F-16», — заявил Залужный. На опубликованном ролике военные Воздушных сил ВСУ также назвали «морально устаревшей» советскую технику. По их словам, украинским военнослужащим тяжело участвовать в боевых действиях.

29 марта Залужный рассказал, что во время телефонного разговора обсудил с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи тему поставок ВСУ вооружения, техники и боеприпасов. Как он утверждает, стороны договорились активно взаимодействовать в будущем.

20 января сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность поставить Киеву американские истребители F-16. Кабмин примет решение об отправке самолетов, если Украина сама обратится с соответствующей просьбой. Министр иностранных дел страны Вопке Хукстра отметил, что правительство рассмотрит этот запрос непредвзято.

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Кристина Есикова
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