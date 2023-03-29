Главком ВСУ побеседовал с командующим НАТО на тему поставок оружия

Главком ВСУ Залужный побеседовал с командующим НАТО Каволи на тему поставок вооружения

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный побеседовал с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом глава украинской армии сообщил в своем Telegram-канале.

Залужный заявил, что во время телефонного разговора обсудил с Каволи тему поставок ВСУ вооружения, техники и боеприпасов. «Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь. Договорились и дальше активно взаимодействовать», — добавил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео своей поездки на немецкой боевой машине пехоты (БМП) Marder, поставка партии которых ранее была обещана Германией. Он поблагодарил власти ФРГ за военную помощь, отметив, что с нетерпением ждет поставок танков Leopard.