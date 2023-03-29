Министр обороны Украины прокатился на немецкой БМП Marder

Министр обороны Украины Резников показал на видео, как прокатился на немецкой БМП Marder

Министр обороны Украины Алексей Резников прокатился на немецкой боевой машине пехоты (БМП) Marder, поставка партии которых ранее была обещана Германией. Он опубликовал видео поездки на своей странице в Twitter.

Резников назвал БМП Marder отличным образцом немецкого качества. Глава Минобороны Украины также отметил, что с нетерпением ждет поставок танков Leopard. Кроме того, он поблагодарил Берлин за военную помощь, оказанную Киеву.

6 января стало известно, что Германия отправит на Украину около 40 указанных БМП и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в первом квартале 2023 года. Как сообщалось, партию боевых машин сформируют из запасов производителя Marder и немецкой армии. Представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт отметил, что украинских военных обучат управлению БМП в Германии, подготовка займет около восьми недель.

