Пентагон объяснил отказ передавать Украине истребители

В Пентагоне заявили, что передача Украине F-16 сейчас была бы затратной и нецелесообразной

Пентагон не будет сейчас передавать Украине американские истребители F-16, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди. Его слова приводит ТАСС.

«Вопрос в том, почему не дать им F-16 для ведения боевых действий прямо сейчас. В качестве примера. Это было бы действительно крайне затратно, и решение текущей проблемы — в долгосрочной перспективе. Может быть, об этом мы будем говорить позднее, я не знаю. Но понимаете, если вы собираетесь потратить 40 миллиардов долларов на поставку F-16, на эти же деньги можно купить уйму снарядов [калибра] 155 миллиметров и [управляемых ракет] GMLRS», — объяснил Грейди отказ передавать Киеву истребители.

По его словам, следует учитывать целесообразность инвестиций, в то время как об укомплектовании украинских военных можно задуматься позже. Кроме того, он ответил на вопрос, не должна ли Западная Европа помогать Киеву больше, чем США. Грейди заявил, что каждая страна блока делает все, что может.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился к партнерам Киева и призвал поставить Украине истребители F-16.