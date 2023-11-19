На Украине рассказали об успешной военной тактике России

Экс-советник Кучмы Соскин: РФ всегда просчитывает удары по военным целям в Киеве

Удары российских беспилотников и ракет по Киеву приводят к уничтожению украинских военных целей. Это происходит, несмотря на работу украинской ПВО, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Все, что им надо поразить, они поражают. Все равно (российские ракеты и БПЛА) долетают до целей своих. Они знают, сколько надо запустить, чтобы уничтожить тот или иной объект», — объяснил эксперт.

Олег Соскин также добавил, что в Киеве указывают на ликвидацию какого-то количества российских дронов, летевших к военной инфраструктуре. Однако на самом деле это отвлекающие украинскую ПВО мишени, подчеркнул экс-советник Кучмы.

«Их (российская) система все время это высчитывает, поэтому они запускают столько, чтобы достичь нужного результата», — подытожил Соскин.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что российская армия перешла в наступление по всей линии фронта после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что отрицать потери украинской армии уже невозможно. Офицер также уточнил, что речь идет в том числе о переданной западными странами помощи, которая оказалась неэффективна.

