Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 15 ноября 2023Мир

В США предупредили Зеленского о наступлении России по всей линии фронта

Экс-разведчик Шаффер: Россия перешла в наступление после провала ВСУ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Российская армия перешла в наступление по всей линии фронта после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что отрицать потери украинской армии уже невозможно. Офицер уточнил, что речь идет в том числе о переданной западными странами помощи, которая оказалась неэффективна.

Бывший разведчик напомнил, что давно говорил о победе России в этом конфликте, однако такое развитие событий долгое время отрицали в США.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что тактика нынешнего главы государства привела к провалу контрнаступления украинских войск. По его словам, стратегия президента направлена на усиление репрессий внутри страны, усиление диктатуры и продолжение военного положения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии

      Руководство компании предложило сотрудникам помощь с зачатием ребенка

      Врач назвала способы хорошо спать без лекарств

      Нюша снялась в облегающем платье с разрезом до бедра

      Стали известны подробности об альтернативе Крымскому мосту

      МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

      В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

      Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении

      Губернатор призвал исключить из ОМС аборты по желанию женщины по всей России

      Объявленный в розыск за педофилию российский дворник попался на поцелуях ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости