В США предупредили Зеленского о наступлении России по всей линии фронта

Экс-разведчик Шаффер: Россия перешла в наступление после провала ВСУ

Российская армия перешла в наступление по всей линии фронта после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что отрицать потери украинской армии уже невозможно. Офицер уточнил, что речь идет в том числе о переданной западными странами помощи, которая оказалась неэффективна.

Бывший разведчик напомнил, что давно говорил о победе России в этом конфликте, однако такое развитие событий долгое время отрицали в США.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что тактика нынешнего главы государства привела к провалу контрнаступления украинских войск. По его словам, стратегия президента направлена на усиление репрессий внутри страны, усиление диктатуры и продолжение военного положения.