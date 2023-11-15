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15:32, 15 ноября 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в провале контрнаступления ВСУ

Соскин: тактика Зеленского привела к провалу контрнаступления ВСУ

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что тактика нынешнего главы государства Владимира Зеленского привела к провалу контрнаступления украинских войск. Выпуск с соответствующим заявлением доступен на YouTube.

Соскин назвал бесперспективной стратегию Зеленского, которая, по его словам, направлена на усиление репрессий внутри страны, усиление диктатуры и продолжение военного положения. «Вылавливай мужчин не вылавливай в городах, отправляй их на фронт — это ничего не дает. Если нет сил освободить территорию — ни денежных, ни военных, ни физических, — то надо искать другую линию», — подчеркнул он.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось продвинуться, они не сумели сохранить контроль над своими позициями, заявил экс-советник. А решение Зеленского назначить главой Минобороны Рустема Умерова привело к расколу между политическим руководством республики и военными.

«Это поражение Зеленского, по сути, его крах, поскольку таким образом (…) заканчивается контрнаступление», — заключил он.

Ранее Соскин предрек отставку Зеленского. По его мнению, ситуация для ВСУ осложнилась из-за наступления холодной погоды.

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