Бывший советник Кучмы: украинские военные могут потребовать отставки Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек отставку действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он высказался на своем канале в YouTube.

По мнению Соскина, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) осложнилась из-за наступления холодной погоды. Солдаты недовольны тем, что нарушается логистика и доставка оружия. Некоторые из них заболевают.

«Я думаю, что в армейской среде уже все созрело, и они хотят, чтобы Зеленский уже все, так сказать, пошел на покой в отставку», – предположил политик.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовит военных к тому, что конфликт с Россией продлится еще несколько лет. Об этом заявила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian. Журналистка подчеркнула, что кризис продлится минимум до 2025 года.