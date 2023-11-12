Стало известно о подготовке Залужного к длительному конфликту с Россией

The Guardian: Залужный готовит ВСУ к конфликту с Россией до 2025 года

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный готовит военных к тому, что конфликт с Россией продлится еще несколько лет. Об этом заявила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian.

Ойкер заявила о подготовке Залужного к длительному конфликту с Россией и подчеркнула, что кризис продлится минимум до 2025 года.

«Залужный, по сути, сигнализирует народу Украины, ее союзникам и даже врагу, что ее вооруженные силы готовы к длительной войне, которая может продлиться до 2025 года», — отметила эксперт.

Ранее на Украине заявили о готовности Залужного к переговорам с Россией. С таким мнением выступил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, ВСУ уже понесли огромные потери, поэтому они не смогут одержать победу в конфликте с Москвой.