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16:21, 4 октября 2023Бывший СССР

На Украине признали нехватку оружия и средств ПВО

Владимир Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО для наступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для контрнаступления Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом президент республики Владимир Зеленский сообщил в ходе мероприятия в эфире итальянского канала Sky TG24.

Глава государства отметил, что проблему для ВСУ также представляют минные поля. При этом он подчеркнул, что украинским войскам крайне важно не утратить активность на поле боя зимой, которая, по его мнению, станет «вызовом для военных и населения».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что оставшихся у Соединенных Штатов денег для оказания помощи Украине хватит примерно на пару месяцев, если американский Конгресс не выделит новое финансирование.

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    Алевтина Запольская
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