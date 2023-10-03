В США оценили возможности помогать Украине

Кирби: оставшихся у США средств для Украины хватит примерно на пару месяцев

Оставшихся у США денежных средств для оказания помощи Украине хватит примерно на пару месяцев, если Конгресс не выделит новые, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Трансляция брифинга доступна на Youtube.

По его словам, Пентагон располагает еще несколькими миллиардами долларов на помощь Киеву. В связи с этим США смогут продолжать военную поддержку Украины на прежнем уровне, то есть новый пакет помощи будет направляться примерно каждые две недели.

Ранее президент Джо Байден заявил союзникам, что США продолжат поддержку Украины вопреки мнениям республиканцев в Конгрессе.