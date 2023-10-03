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20:35, 3 октября 2023Мир

Байден заявил союзникам о поддержке Украины вопреки мнениям в Конгрессе США

Байден заявил, что США продолжат поддержку Украины вопреки мнениям в Конгрессе

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Президент Джо Байден заявил союзникам, что США продолжат поддержку Украины вопреки мнениям республиканцев в Конгрессе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Байден был нацелен сообщить, что его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в Конгрессе», — заявили источники телеканала.

Ранее американский лидер обсудил с союзниками оказание помощи Украине. Как сообщает Reuters, американский лидер заверил глав стран G7 и других европейских государств в поддержке США Украины.

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    Семен Александров
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