Байден обсудил помощь Украине с союзниками

Президент США Джо Байден обсудил с союзниками помощь Украине

Президент США Джо Байден обсудил с союзниками оказание помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

«Сегодня утром президент Байден провел по телефону переговоры с союзниками и партнерами с целью скоординировать нашу постоянную поддержку Украины», — указали в американской администрации.

Как сообщает Reuters, американский лидер заверил глав стран G7 и других европейских государств в поддержке США Украины.

«Он заверил нас, что поддержка помощи, предоставляемой Украине, продолжается, особенно военной помощи. Он сказал, что заручится этой поддержкой в Конгрессе», — заявил на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.