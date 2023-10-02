Байден обсудил помощь Украине с союзниками
Президент США Джо Байден обсудил с союзниками помощь Украине
Президент США Джо Байден обсудил с союзниками оказание помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
«Сегодня утром президент Байден провел по телефону переговоры с союзниками и партнерами с целью скоординировать нашу постоянную поддержку Украины», — указали в американской администрации.
Как сообщает Reuters, американский лидер заверил глав стран G7 и других европейских государств в поддержке США Украины.
«Он заверил нас, что поддержка помощи, предоставляемой Украине, продолжается, особенно военной помощи. Он сказал, что заручится этой поддержкой в Конгрессе», — заявил на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.