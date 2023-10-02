Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:11, 3 октября 2023Мир

Байден обсудил помощь Украине с союзниками

Президент США Джо Байден обсудил с союзниками помощь Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден обсудил с союзниками оказание помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

«Сегодня утром президент Байден провел по телефону переговоры с союзниками и партнерами с целью скоординировать нашу постоянную поддержку Украины», — указали в американской администрации.

Как сообщает Reuters, американский лидер заверил глав стран G7 и других европейских государств в поддержке США Украины.

«Он заверил нас, что поддержка помощи, предоставляемой Украине, продолжается, особенно военной помощи. Он сказал, что заручится этой поддержкой в Конгрессе», — заявил на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении ответили России по вопросу ратификации Римского статута

    Киллеру Саше Солдату запретили выходить по ночам после освобождения

    В Госдуме прокомментировали планы блокировки всех VPN-сервисов в России

    Американские компании получили контракты на лунный ядерный реактор

    Разрисовавшие палатку мороженого вандалы зацепились за автобус и попали на видео

    Юлия Пересильд показала фигуру в бикини

    В США назвали условие завершения конфликта на Украине

    Стало известно имя победительницы первого в истории конкурса красоты без макияжа

    Байден обсудил помощь Украине с союзниками

    Звезды «Счастливы вместе» раскрыли подробности перезапуска сериала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости