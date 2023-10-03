Байден призвал республиканцев утвердить помощь Украине

Президент США Байден: республиканское большинство должно утвердить помощь Киеву

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и республиканское большинство должны утвердить помощь Украине. Обеспечить поддержку Киеву призвал президент США Джо Байден на своей странице в X (бывший Twitter).

«Спикер Маккарти и большинство республиканцев Палаты представителей должны сдержать свое слово и обеспечить поддержку, необходимую для помощи Украине в ее защите. Мы незаменимая нация в мире — давайте действовать соответствующе», — подчеркнул американский лидер.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США требовал антикоррупционных реформ от Украины за выделение пакетов финансовой помощи. Сообщается, что речь идет о финансовой помощи, направленной на гуманитарные, а не военные цели.