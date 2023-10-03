Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:42, 3 октября 2023Мир

Байден призвал республиканцев утвердить помощь Украине

Президент США Байден: республиканское большинство должно утвердить помощь Киеву

Фото: Leah Mills / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и республиканское большинство должны утвердить помощь Украине. Обеспечить поддержку Киеву призвал президент США Джо Байден на своей странице в X (бывший Twitter).

«Спикер Маккарти и большинство республиканцев Палаты представителей должны сдержать свое слово и обеспечить поддержку, необходимую для помощи Украине в ее защите. Мы незаменимая нация в мире — давайте действовать соответствующе», — подчеркнул американский лидер.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США требовал антикоррупционных реформ от Украины за выделение пакетов финансовой помощи. Сообщается, что речь идет о финансовой помощи, направленной на гуманитарные, а не военные цели.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о планах заблокировать все VPN-сервисы в России

    Ребенок взял смартфон родителей и заказал себе игрушки на 250 тысяч рублей

    Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за детей

    Черный чай снизил риск развития диабета

    Поезд насмерть сбил человека в Новой Москве

    Кличко обвинил правительство Украины в риске срыва отопительного сезона

    Украинский беспилотник сбили над российским регионом

    Байден призвал республиканцев утвердить помощь Украине

    Названы пять простых приемов для избавления от хронической усталости

    В США указали на потерю Украиной территорий из-за контрнаступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости