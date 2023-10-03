США выставили условия финансовой поддержки Киеву

CNN: США требовали антикоррупционных реформ от Украины за выделение помощи

Государственный департамент США требовал антикоррупционных реформ от Украины за выделение пакетов финансовой помощи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Послание украинцам всегда заключалось в том, что если какие-либо из этих средств будут присвоены неправомерно, то это поставит под угрозу всю американскую помощь стране», — сообщил телеканалу чиновник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что речь идет о финансовой помощи, направленной на гуманитарные, а не военные цели. По оценкам Исследовательской службы Конгресса США, Вашингтон уже выделил порядка 23 миллиардов долларов Киеву, которые должны были быть направлены на работу служб экстренного реагирования, здравоохранения и образования.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал проект бюджета временного финансирования правительства за отсутствие помощи Украине, заявив, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может прекратить поддержку Киева.

Он также добавил, что ожидает от Маккарти полной приверженности дальнейшему оказанию помощи Украине, которая необходима ей «в этот критический момент».