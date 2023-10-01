«Не можем допустить»: Байден раскритиковал проект бюджета за отсутствие помощи Украине, но все-таки подписал его

Байден заявил, что США не могут допустить прекращения поддержки Украины

Президент США Джо Байден раскритиковал проект бюджета временного финансирования правительства за отсутствие помощи Украине, заявив, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может прекратить поддержку Киева.

Глава государства отметил, что в документе, принятом обеими палатами Конгресса, нет пункта о выделении средств на украинские нужды, хотя спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти и подавляющее большинство конгрессменов твердо поддерживают Киев.

Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана Джо Байден президент США

Байден добавил, что ожидает от Маккарти полной приверженности дальнейшему оказанию помощи Украине, которая необходима ей «в этот критический момент».

Президент США все же подписал проект бюджета, не включающий поддержку Киева

Несмотря на критику, Байден все-таки подписал проект финансирования правительства США на 45 дней, до 17 ноября, в который не входит помощь Украине. Об этом сообщил Белый дом.

В субботу, 30 сентября 2023 года, президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования на финансовый год федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года для продолжающихся проектов федерального правительства и продлевает действие некоторых истекающих полномочий Белый дом

Накануне Палата представителей США составила собственный проект бюджета без помощи Киеву. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул.

После этого нижняя палата утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, инициативу поддержали 335 конгрессменов, 91 — высказался против.

В дальнейшем законопроект одобрил Сенат. У президента Джо Байдена формально оставалось менее трех часов, чтобы подписать документ и избежать шатдауна в Соединенных Штатах.

Споры в Конгрессе

Ряд конгрессменов в Палате представителей и Сенате попытались задержать или сорвать голосование.

Конгрессмен Джамал Боуман включил пожарную сигнализацию во время обсуждения законодателями проекта продления финансирования федерального правительства в нижней палате.

Комитет по административным вопросам Палаты представителей Конгресса США начал расследование инцидента, сообщил его председатель Брайан Стайл.

Предполагается, что Боуман сделал это для того, чтобы дать однопартийцам больше времени для ознакомления с проектом бюджета, предложенным республиканцами, контролирующими нижнюю палату.

Сенатор Майкл Беннет, демократ от шатата Колорадо, отказывался от утверждения инициативы в ускоренном режиме, сообщает портал Punchbowl News. Для этой процедуры необходимо согласие всех членов законодательного органа.

Беннет потребовал от сенатских лидеров взять на себя обязательство о принятии отдельного проекта помощи Украине в ближайшие дни.

Угроза шатдауна и решения о продолжении помощи Украине

В последние несколько дней США были серьезно обеспокоены угрозой шатдауна — приостановки работы государственных органов и учреждений. Это могло произойти, если бы Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок до 1 октября.

Пока длится шатдаун, некритичные учреждения и органы закрываются, а сотни тысяч их сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Причиной сложившейся ситуации стали разногласия между спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и его наиболее радикально настроенными однопартийцами. Они требуют сократить расходы правительства на 2024 финансовый год на 120 миллиардов долларов. Белый дом и демократы, контролирующие Сенат, с такими требованиями не согласились.

Также серьезные споры между американскими законодателями шли относительно поддержки Украины. Сенаторы-демократы выдвинули предложение по краткосрочному бюджету до 17 ноября, которое включало выделение Киеву 6 миллиардов долларов — четверть от запланированных Байденом 24 миллиардов.

Глава государства запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь Украине в начале августа. Планируется, что выделенные деньги пойдут на военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Против проекта бюджета даже с сокращением поддержки Киева высказались республиканцы в Палате представителей. В частности против новых ассигнований выступила Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумен неоднократно критиковала то, что администрация президента США Джо Байдена намерена предоставлять бесконечную помощь Киеву.

Поздним вечером 28 сентября Палата представителей все же проголосовала за выделение финансовой помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, несмотря на давление консервативного крыла Республиканской партии. Предоставление дополнительной финансовой помощи Киеву было выведено из бюджетного плана Пентагона и рассматривалось в качестве одного из пунктов нового проекта бюджета Госдепартамента на 2024 год.