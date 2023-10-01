В США конгрессмен включил пожарную тревогу для срыва голосования

В Конгрессе США расследуют попытку демократа Боумана сорвать голосование

Комитет по административным вопросам Палаты представителей Конгресса США начал расследование по делу конгрессмена Джамала Боумана, из-за 30 сентября в одном из офисных зданий ложно сработала пожарная сигнализация в ходе обсуждения проекта продления финансирования федерального правительства. Об этом передает ТАСС.

Председатель комитета Брайан Стайл уточнил, что Боуман включил пожарную сигнализацию в одном из офисных зданий палаты представителей. В ходе расследования будет установлено, почему конгрессмен совершил такие действия.

Американские издания и журналисты, включая телеканал Fox News, предполагают, что Боуман намеренно включил пожарную сигнализацию, чтобы либо сорвать голосование по принятию продления финансирования правительства на 45 дней на условиях республиканцев, либо дать коллегам больше времени.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сравнил инцидент с событиями 6 января 2020 года, когда группа протестующих взяла штурмом Капитолий.

Ранее законопроект о бюджете поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. Всего за инициативу выступили 335 конгрессменов, 91 — высказался против. Теперь документ направят для утверждения в Сенат Конгресса США. В случае одобрения его подпишет президент США Джо Байден до наступления воскресенья по местному времени (07:00 мск 1 октября). Это позволит избежать шатдауна.

