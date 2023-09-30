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19:29, 30 сентября 2023Мир

В США представили проект бюджета без помощи Киеву

Палата представителей США представила проект бюджета без помощи Киеву

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул заявил журналистам, что Палата представителей США составила собственный проект бюджета без помощи Киеву. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам политика, контролируемая Республиканской партией нижняя Палата Конгресса США предложила свой способ продления финансирования правительства на 45 дней. При этом в него не входит поддержка Украины. В свою очередь, Коул указал, что средства будут рассчитаны в том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США.

Конгрессмен подчеркнул, что голосование по данному вопросу может пройти в ближайшее время.

Ранее в сентябре сообщалось, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, несмотря на давление консервативного крыла Республиканской партии. Предоставление дополнительной финансовой помощи Киеву было выведено из бюджетного плана Пентагона и рассматривалось в качестве одного из пунктов нового проекта бюджета Госдепартамента на 2024 год.

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    Карина Черных
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