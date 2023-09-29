В Конгрессе США проголосовали за выделение 300 миллионов долларов Украине

Конгресс США одобрил выделение помощи Украине вопреки давлению республиканцев

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, несмотря на давление консервативного крыла Республиканской партии. Об этом пишет американское издание The Hill.

Предоставление дополнительной финансовой помощи Киеву было выведено из бюджетного плана Пентагона и рассматривалось в качестве одного из пунктов нового проекта бюджета Госдепартамента на 2024 год. За его принятие отдали свои голоса 216 конгрессменов, 212 парламентариев проголосовали против.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала против исключения помощи Украине из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Это означает, что поправка конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин была отклонена голосами 342 членов нижней палаты, за высказались 90 их коллег.