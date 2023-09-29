В США проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа

Конгрессмены проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа

Палата представителей Конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена голосами 342 членов нижней палаты, за высказались 90 их коллег. Ее инициатива предполагала запрет финансирования Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность госдепартамента и иностранную помощь в следующем году.

Проект временного бюджета предлагает согласовать сокращенный объем средств Киеву в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа на срок до 17 ноября.

Грин неоднократно выступала против того, что администрация президента США Джо Байдена намерена предоставлять бесконечную помощь Киеву. Ранее она допустила, что кризис затянется на десятилетия из-за военной помощи США Украине. Она также сочла «кризисом» ситуацию, при которой Вашингтон запросил на военную поддержку Киеву дополнительные 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самой стране.