Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:07, 29 сентября 2023Мир

В США проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа

Конгрессмены проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа

Фото: Reuters

Палата представителей Конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена голосами 342 членов нижней палаты, за высказались 90 их коллег. Ее инициатива предполагала запрет финансирования Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность госдепартамента и иностранную помощь в следующем году.

Проект временного бюджета предлагает согласовать сокращенный объем средств Киеву в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа на срок до 17 ноября.

Грин неоднократно выступала против того, что администрация президента США Джо Байдена намерена предоставлять бесконечную помощь Киеву. Ранее она допустила, что кризис затянется на десятилетия из-за военной помощи США Украине. Она также сочла «кризисом» ситуацию, при которой Вашингтон запросил на военную поддержку Киеву дополнительные 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самой стране.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

    Украинский ветеран-нацист пообещал уехать в Южную Америку после скандала

    В Саудовской Аравии заявили о неоправданном риске Зеленского

    На Украине увидели шаги к уголовному преследованию всех русскоговорящих

    В московском подъезде появилось объявление для заразившего дом тараканами соседа

    В США проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа

    Российский военный назвал главные проблемы ВСУ на фронте

    25-летняя женщина рассказала о плюсах отношений с 48-летним мужем

    В Британии признали недооценку мощности российской обороны

    Россия призвала ООН осудить теракт на «Северных потоках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости