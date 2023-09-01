В США спрогнозировали длительность конфликта на Украине

Конгрессвуман Грин: кризис на Украине затянется на десятилетия из-за помощи США

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предположила, сколько времени продлится конфликт на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Грин спрогнозировала длительность конфликта на Украине и допустила, что кризис затянется на десятилетия из-за военной помощи США Киеву.

«Если это не закончится в течение года, то может затянуться на десятилетия, особенно при том финансировании США, как сейчас», — допустила конгрессвуман.

Политик добавила, что голосует против выделения американской администрации денег на помощь Украине. Она посчитала «кризисом» ситуацию, при которой Вашингтон запросил на военную поддержку Киеву дополнительные 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самой стране.

В том же выступлении Грин обвинила разведку США во лжи о намерении России вторгнуться в Европу. Она также призвала Вашингтон прекратить оказывать военную помощь Украине, напомнив, что страна не является членом НАТО.

