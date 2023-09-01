В США разведку обвинили во лжи о намерении России вторгнуться в Европу

Конгрессвумен Грин уличила разведку США во лжи о желании РФ вторгнуться в Европу

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила американскую разведку во лжи о наличии у России намерения вторгнуться в Европу, сообщает РИА Новости.

«Разведывательное сообщество лжет о том, что Россия и (президент РФ Владимир — прим. «Ленты.ру») Путин собираются захватить Европу», — заявила она.

Конгрессвумен подчеркнула, что в том случае, если бы у российского лидера были подобные желания, действия Москвы были бы гораздо агрессивнее, чем сейчас.

Политик добавила, что США стоит прекратить оказывать военную помощь Украине, отметив, что страна даже не является членом НАТО.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер допустил, что после провала украинского контрнаступления фронт станет сыпаться, а ВСУ отойдут Днепру. По его мнению, эта линия обороны является последней, на которой украинские военные смогут защищаться.