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21:38, 31 августа 2023Мир

В США предрекли бегство украинцев в Польшу после разгрома ВСУ

Экс-разведчик США Риттер допустил бегство украинцев в Польшу после разгрома ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер предположил, к чему приведет желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление ВСУ. Об этом он высказался в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube.

Риттер допустил, что после провала украинского контрнаступления фронт станет сыпаться, а ВСУ отойдут Днепру. По его мнению, эта линия обороны является последней, на которой украинские военные смогут защищаться.

«Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами. Они направятся на Запад», — предрек американский экс-разведчик. По его словам, мигранты спровоцируют кризис в разных европейских странах, включая Польшу.

Ранее Риттер заявил об угрозе госпереворота на Украине. По его мнению, Зеленского могут сместить с поста в случае решения о возобновлении переговоров с Россией или прекращении военных действий.

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    Марина Совина
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