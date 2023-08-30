В США заявили об угрозе госпереворота на Украине

Полковник США Уилкерсон: Зеленскому грозит переворот в случае переговоров с РФ

Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон предположил, что президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста в случае решения о возобновлении переговоров с Россией или прекращении военных действий. Своим мнением он поделился в интервью Dialogue Works.

«Я думаю, что Зеленский и его окружение попали в капкан. Они не могут отступить, потому что это приведет к смещению главы государства или суду над ним», — считает Уилкерсон.

По его мнению, Киев может радикально поменять внешнеполитический курс лишь в случае государственного военного переворота, который, вероятно, стал бы кровопролитным. Он также подчеркнул, что США вместе со странами-партнерами намерены как можно дольше оттягивать такое развитие событий.

Мнение Уилкерсона разделяет бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Эксперт предупредил, что Зеленскому грозит военный переворот из-за высокого уровня недовольства в Вооруженных силах Украины на восточном фронте.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Зеленский не переживет спецоперацию, от него избавится либо украинский народ, либо российские войска. «Будь он умным, то он уехал бы за границу и никогда не возвращался бы», — написал он.