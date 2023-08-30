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12:44, 30 августа 2023Мир

В США оценили шансы Зеленского пережить спецоперацию

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Зеленский не переживет спецоперацию

Фото: Theodore Manolopoulos / Greek Presidency Press Office / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не переживет спецоперацию. Таким образом оценил шансы политика бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем Twitter.

«Будь он умным, то он уехал бы за границу и никогда не возвращался бы. Ушел бы в отставку и скрывался в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США», — заявил экс-разведчик.

По его словам, от Зеленского избавится либо сам украинский народ, либо российские войска. При этом, несмотря на положение страны, президент остается у власти из-за патологической зависимости от Запада.

Ранее сообщалось, что Киев рассматривает возможность провести выборы президента Украины в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга Владимира Зеленского. Источники отмечали, что никто на Украине так не популярен, как Зеленский.

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    Виктория Кондратьева
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