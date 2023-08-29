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13:11, 29 августа 2023Мир

В США предупредили Зеленского об угрозе со стороны ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленскому грозит военный переворот

Фото: Thanassis Stavrakis / АР

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит военный переворот из-за высокого уровня недовольства в Вооруженных силах Украины (ВСУ). О подобной угрозе предупредил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

Он заявил, что Зеленского, скорее всего, «уберут в результате переворота» из-за высокого уровня недовольства в войсках на восточном фронте.

Джонсон добавил, что Запад допустил просчет, сделав ставку на распад России. Вместо этого распад угрожает Украине.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский совершит бегство в Вильнюс после разгрома Вооруженных сил Украины. При этом президент Украины «заберет с собой миллионы, которые украл», добавил он.

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    Александр Слабиев
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