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20:31, 28 августа 2023Мир

В США предрекли бегство Зеленского в Вильнюс

Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек бегство Зеленского в Вильнюс

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершит бегство в Вильнюс после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-советник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Зеленский одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майями или Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл», — предрек офицер, отметив, что у украинских войск изначально не было шанса пробить линии российской обороны.

Ранее Макгрегор заявил, что США могут ввести свои войска на Украину после краха ВСУ. «Многие в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. (…) Но на Украине все пошло не так, как ожидалось. Сейчас Российская армия больше и сильнее, чем когда-либо», — заявил офицер, отметив, что российская сторона никогда не планировала доходить до польской границы.

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    Виктория Кондратьева
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